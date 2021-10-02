В Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Осложнения болезни унесли жизни 203 пациентов. Госпитализированы 2 692 человека, выздоровели 3 469 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 447 222 человека. От осложнений болезни умерли 56 649 человек. Побороть недуг удалось 2 261 924 жителям страны.
- В Украине за сутки 30 сентября зарегистрировали 12 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 в этой возрастной группе не прошли полный курс вакцинации.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.