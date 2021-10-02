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В Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

За сутки в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Осложнения болезни унесли жизни 203 пациентов. Госпитализированы 2 692 человека, выздоровели 3 469 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 447 222 человека. От осложнений болезни умерли 56 649 человек. Побороть недуг удалось 2 261 924 жителям страны.