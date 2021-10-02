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В Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Протягом доби в Україні виявили 11 809 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Ускладнення хвороби забрали життя 203 пацієнтів. Госпіталізували 2 692 людини, одужали 3 469 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 447 222 особи. Від ускладнень хвороби померли 56 649 людей. Побороти недугу вдалося 2 261 924 українці.