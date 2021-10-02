В Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків коронавірусу

Протягом доби в Україні виявили 11 809 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Ускладнення хвороби забрали життя 203 пацієнтів. Госпіталізували 2 692 людини, одужали 3 469 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 447 222 особи. Від ускладнень хвороби померли 56 649 людей. Побороти недугу вдалося 2 261 924 українці.
- В Україні за минулу добу 30 вересня зареєстрували 12 034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше за 60 років — були невакциновані, а 97% госпіталізованих із COVID-19 у цій віковій групі не пройшли повний курс вакцинації.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.