В Україні за добу зареєстрували понад 12 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — у Харківській області

В Україні за минулу добу (30 вересня) зареєстрували 12 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За останню добу найбільше підтверджених випадків зафіксували у Харківській (1 225), Львівській (794), Запорізькій (770), Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Також зазначається, що за добу госпіталізували 2 637 осіб, летальних випадків — 172, одужали 3 264 пацієнти.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 435 413 осіб, одужали — 2 258 455 пацієнтів, летальних випадків — 56 446.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- 30 вересня МОЗ затвердив наказ про обов’язкову вакцинацію із переліком професій, представники яких повинні мати щеплення від коронавірусу.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.