У Харківській області через погіршення ситуації з коронавірусом перенесли канікули

У Харківській області через зростання кількості хворих на коронавірус з 18 жовтня школярів відправлять на канікули.

Відповідне рішення ухвалили під час засідань державної та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 жовтня, повідомили у Харківській ОДА.

«Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня — чотири святкові вихідні — дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих», — заявив заступник голови ОДА Михайло Черняк.