В Харьковской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перенесли каникулы

В Харьковской области из роста количества больных коронавирусом с 18 октября школьников отправят на каникулы.
Соответствующее решение приняли во время заседаний государственной и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 октября, сообщили в Харьковской ОГА.
«Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе — четыре праздничных выходных — позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых», — заявил замглавы ОГА Михаил Черняк.
По его словам, вводить «красную» зону в области пока нет оснований.
«Ситуация напряженная, но в последние дни есть определенные показатели, которые позволяют пока избежать введения «красной» зоны. Область остается «оранжевой», — рассказал он.
В то же время в регионе решили усилить контроль за соблюдением карантина «оранжевой» зоны: ограничение количества людей в транспорте (только места, где человек может находиться сидя), ограничение в проведении массовых мероприятий, соблюдение масочного режима; соблюдение дистанции при любых мероприятий на свежем воздухе.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- Накануне, 6 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина.
- В Харькове из-за роста количества больных коронавирусом уже ввели дополнительные ограничения — в театры, кинотеатры и других заведения массового пребывания людей отныне будут пускать только с COVID-сертификатом.