МОЗ: У «помаранчеву» зону карантину потрапили 15 областей України

В Україні на тлі зростання захворюваності на коронавірус 15 областей потрапили в «помаранчеву» карантинну зону. У цих областях підвищений коефіцієнт інфікування, високий рівень госпіталізації хворих і завантаженості ліжок із киснем.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

До переліку увійшли Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області. Решта областей поки перебувають у «жовтій» зоні карантину.

У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але місцева влада на свій розсуд може вводити додаткові обмеження, як це зробили в Харківській області.

Влада може обмежувати кількість людей у транспорті (перевезення тільки на сидячих місцях) і проведення масових заходів, вимагати дотримання маскового режиму, а також дистанції на відкритих заходах.