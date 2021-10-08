Голова комітету Ради Радуцький анонсував розширення переліку професій з обовʼязковою вакцинацією

Голова комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький повідомив, що Міністерство охорони здоровʼя України має намір розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

До вже існуючого переліку додадуть всіх працівників державних установ, організацій та підприємств, всіх соціальних працівників і співробітників поштових послуг.

Зараз обовʼязкова вакцинація потрібна для працівників центральних і територіальних органів виконавчої влади, для працівників місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів, для вчителів, педагогів і всіх, хто залучений до навчального процесу в установах.

Незгодним загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.