Понад 80% вчителів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID

Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 81% вчителів України. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«На сьогодні принаймні однієї дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл. За останні пʼять днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих педагогів першою дозою у Львівській області, майже 14% — у Дніпропетровській», — написав Шкарлет.

За його словами, повний цикл щеплення пройшли в Луганській області 67,9% вчителів, у Черкаській — 64%, у Полтавській — 62,8%, у Києві — 62,6%, у Сумській області — 59,7%.

Водночас міністр заявляє, що відчутного прогресу в показниках вакцинації поки що не демонструють Херсонська, Рівненська та Одеська області.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що наразі лідером із вакцинації працівників освітньої галузі є Київ.

«Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати», — зазначив тоді Мондриївський.