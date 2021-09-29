В Україні зростає кількість вакцинованих учителів. Найбільше їх на Полтавщині

В Україні зростає кількість вакцинованих від коронавірусу вчителів — окремі області демонструють збільшення показників. Загалом принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені 69% вчителів.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у середу, 29 вересня.
Станом на 29 вересня в Україні повністю вакциновані від коронавірусу 280 тисяч учителів (43%), не вакциновані 203 тисячі (31%), решта отримали одну дозу.
Найбільша кількість повністю вакцинованого персоналу у школах таких регіонів:
- Полтавська область — 58,5%;
- Черкаська область — 56%;
- місто Київ — 55,4%;
- Київська область — 52,8%;
- Житомирська область — 52,5%;
- Вінницька область — 52,4%.
Найменший показник вакцинації:
- Рівненська область — 46,6%;
- Львівська область — 44,3%;
- Одеська область— 43,9%;
- Івано-Франківська область — 41%.
Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути меншою у випадку дистанційних занять.
- В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердить чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.