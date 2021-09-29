В Україні зростає кількість вакцинованих учителів. Найбільше їх на Полтавщині

Станом на 29 вересня в Україні повністю вакциновані від коронавірусу 280 тисяч учителів (43%), не вакциновані 203 тисячі (31%), решта отримали одну дозу.

Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути меншою у випадку дистанційних занять.