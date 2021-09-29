В Украине растет количество вакцинированных учителей. Больше всего их в Полтавской области

По состоянию на 29 сентября в Украине полностью вакцинированы от коронавируса 280 тысяч учителей (43%), не вакцинировались 203 тысячи (31%), остальные получили одну дозу.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.