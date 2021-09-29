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В Украине растет количество вакцинированных учителей. Больше всего их в Полтавской области

Автор:
Ангелина Шеремет
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В Украине растет количество вакцинированных от коронавируса учителей — отдельные области демонстрируют увеличение показателей. В целом минимум одной дозой вакцины привиты 69% учителей.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в среду, 29 сентября.

По состоянию на 29 сентября в Украине полностью вакцинированы от коронавируса 280 тысяч учителей (43%), не вакцинировались 203 тысячи (31%), остальные получили одну дозу.

Наибольшее количество полностью вакцинированного персонала в школах таких регионов:

  • Полтавская область — 58,5%;
  • Черкасская область — 56%;
  • город Киев — 55,4%;
  • Киевская область — 52,8%;
  • Житомирская область — 52,5%;
  • Винницкая область — 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации:

  • Ровенская область — 46,6%;
  • Львовская область — 44,3%;
  • Одесская область — 43,9%;
  • Ивано-Франковская область — 41%.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.

  • В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердит четкий перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включат сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.