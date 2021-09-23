У Києві в умовах карантину працюють усі садочки та школи — показник вакцинованих працівників перевищує 80%

З 23 вересня в Україні почали діяти карантинні обмеження «жовтої зони», але усі столичні школи та садочки працюють у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та зазначив, що наразі Київ — лідер із вакцинації працівників освітньої галузі.

«Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати», — зазначив Мондриївський.