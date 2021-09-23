В Киеве в условиях карантина работают все садики и школы — показатель вакцинированных работников превышает 80%

С 23 сентября в Украине начали действовать карантинные ограничения «желтой зоны», но все столичные школы и садики работают в обычном режиме.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский и отметил, что сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования.
«По состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных. В Украине мы единственные, кто показал такие результаты», — отметил Мондриевский.
Сначала активно вакцинировался именно педагогический состав учебных заведений, а потом «подтянулись» и технические работники.
«Вакцинация работников будет продолжаться. Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время, запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать», — резюмировал Мондриевский.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.