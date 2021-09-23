В Киеве в условиях карантина работают все садики и школы — показатель вакцинированных работников превышает 80%

С 23 сентября в Украине начали действовать карантинные ограничения «желтой зоны», но все столичные школы и садики работают в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский и отметил, что сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования.

«По состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных. В Украине мы единственные, кто показал такие результаты», — отметил Мондриевский.