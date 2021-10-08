Глава комитета Рады Радуцкий анонсировал расширение перечня профессий с обязательной вакцинацией

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Министерство здравоохранения Украины намерено расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

К уже существующему перечню добавят всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, всех социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

Сейчас обязательная вакцинация требуется для работников центральных и территориальных органов исполнительной власти, для работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, для учителей, педагогов и всех, кто вовлечен в учебный процесс в учреждениях.

Несогласным грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.