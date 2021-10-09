Минздрав: В «оранжевую» зону карантина попали 15 областей Украины

В Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом 15 областей попали в «оранжевую» карантинную зону. В этих областях повышенный коэффициент инфицирования, высокий уровень госпитализации больных и загруженности коек с кислородом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В перечень вошли Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области. Остальные области пока находятся в «желтой» зоне карантина.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения, как это сделали в Харьковской области.

Власти могут ограничивать количество людей в транспорте (перевозка пассажиров только на сидячих местах) и проведение массовых мероприятий, требовать соблюдения масочного режима, а также дистанции на открытых мероприятиях.