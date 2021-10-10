Минздрав: В Украине уже 16 «оранжевых» областей, Киевская и Ровенская области вернулись в «желтую» зону

В Украине в «оранжевой» зоне карантина находятся уже 16 областей, в которых повышенный коэффициент инфицирования, высокий уровень госпитализации больных и загруженности коек с кислородом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 10 октября в перечень вошли: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В то же время Киевская и Ровенская области, которые до сегодня также были «оранжевые», вернулись в «желтую» зону, где находятся и остальные области.
В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина.
- В Харьковской области из-за роста количества больных коронавирусом школьников решили отправить на каникулы на неделю раньше — с 18 октября, а в Харькове решили пускать в театры, кинотеатры и другие заведения массового пребывания только с COVID-сертификатом.
- Во Львове с 18 октября школы и кружки переходят на дистанционное обучение, также приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах.