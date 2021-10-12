Кабмін: Херсонська область переходить у «червону» зону карантину

З 15 жовтня на території Херсонської області запроваджується «червона» зона карантину.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 жовтня.
«Встановити з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області», — процитував він.
Згідно з рішенням комісії, з п’ятниці, 15 жовтня, у Херсонській області посилять обмежувальні протиепідемічні заходи.
- З 21 жовтня в Україні посилюють карантин — потрапити до поїзда, автобуса чи літака можна буде лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту на коронавірус. На дітей ці нововведення не поширюються.
- 6 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину. У цих областях тоді дозволять відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця лише тим, хто повністю вакцинувався від коронавірусу, працівники закладів теж повинні будуть мати повну вакцинацію.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.