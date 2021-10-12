Кабмін: Херсонська область переходить у «червону» зону карантину

З 15 жовтня на території Херсонської області запроваджується «червона» зона карантину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 жовтня.