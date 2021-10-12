МОЗ: Діти зможуть їздити міжобласним транспортом без сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів

Карантинні обмеження на міжобласні перевезення, які почнуть діяти з 21 жовтня, не поширюватимуться на неповнолітніх.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без надання негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення», — наголосив він.