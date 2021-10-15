МОЗ: Київська область потрапила до «помаранчевої» зони, на Херсонщині запровадили «червону»

Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 15 жовтня на Київщині коефіцієнт виявлення випадків інфікування сягнув 20,6% (граничний менше або дорівнює 20%).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом у «помаранчевій» зоні вже перебуває 17 областей, тут немає додаткових карантинних обмежень, але місцева влада може їх запроваджувати на свій розсуд.

Також від 15 жовтня у Херсонській області почала діяти «червона» зона карантину.

У «жовтій» залишаються Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська та Рівненська області.