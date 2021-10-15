Минздрав: Киевская область попала в «оранжевую» зону, в Херсонской — ввели «красную»

Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 15 октября, в Киевской области коэффициент выявления случаев инфицирования достиг 20,6% (предельный меньше или равен 20%).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего в «оранжевой» зоне уже находится 17 областей, здесь нет дополнительных карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Также с 15 октября в Херсонской области начала действовать «красная» зона карантина.

В «желтой» остаются Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.