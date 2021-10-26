В Украине установили очередной рекорд смертности от коронавируса — 734 человека за сутки

В Украине за минувшие сутки 25 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 — умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.

Также в течение суток почти 255 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. 185 тысяч получили первую дозу вакцины, а 69 тысяч – вторую. Всего в Украине уже более 9 миллионов человек получили как минимум одну дозу, а 7 миллионов — завершили вакцинацию.