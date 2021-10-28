С 1 ноября Киев переходит в «красную» зону карантина

С 1 ноября в Киеве устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Соответствующее решение приняла в четверг Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д.» — пояснил он.