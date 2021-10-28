С 1 ноября Киев переходит в «красную» зону карантина

С 1 ноября в Киеве устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Соответствующее решение приняла в четверг Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д.» — пояснил он.
Ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений или массовых мероприятий вакцинированы.
- В Киеве с понедельника, 1 ноября, будут действовать ужесточенные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов.
- За сутки 27 октября в Украине было зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом за все время пандемии — 26 071 человек. Также за эти сутки установили и новый рекорд по вакцинации — 291 985 человек. Рекорд смертности составляет 734 человека (за сутки 25 октября).