В Украине зафиксировали наибольшее количество зараженных коронавирусом за все время пандемии — 26 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки 27 октября зафиксировали наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом — более 26 тысяч человек. Среди них 477 медиков и 1 830 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни госпитализировали 5 366 человек, а 576 больных скончались от осложнений. В то же время, выздоровели более 10 тысяч человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (2 296) и Днепропетровской (2 113) областях.
Также в Украине установили и новый рекорд по вакцинации от коронавируса. За сутки вакцинировались около 292 тысяч человек. Первую дозу получили 212 тысяч человек, а вторую дозу — 79 тысяч.
- Министерство здравоохранения приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. В Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, 27 октября, дали разъяснения по этому приказу. Рекомендуется вакцинировать всех детей в возрасте от 12 лет Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не угрожает по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при наличии вакцины.