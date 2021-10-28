В Украине зафиксировали наибольшее количество зараженных коронавирусом за все время пандемии — 26 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки 27 октября зафиксировали наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом — более 26 тысяч человек. Среди них 477 медиков и 1 830 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни госпитализировали 5 366 человек, а 576 больных скончались от осложнений. В то же время, выздоровели более 10 тысяч человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (2 296) и Днепропетровской (2 113) областях.

Также в Украине установили и новый рекорд по вакцинации от коронавируса. За сутки вакцинировались около 292 тысяч человек. Первую дозу получили 212 тысяч человек, а вторую дозу — 79 тысяч.