В Украине разрешили вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Pfizer. В Нацгруппе по иммунизации дали разъяснения

Министерство здравоохранения Украины приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. В Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, сегодня, 27 октября, дали разъяснения по этому приказу.
Рекомендовано вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не грозит по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при условии наличия вакцины.
Детям вакцину нужно вводить двумя дозами с интервалом между прививками от 21 до 28 дней. Также необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины против COVID-19 и вакцины против других болезней, таких как грипп. Исключение — экстренная вакцинация.
В НТГЭИ пока рекомендуют использовать Comirnaty. Применение этой вакцины противопоказано при наличии данных о серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.
- В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Области попадают в «красную» зону карантина, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Показатель у детей — 1 200. Смертность от коронавируса рекордная.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.