Правительство опубликовало порядок отстранения от работы невакцинированных чиновников и педагогов

Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы людей из перечня профессий, которым обязательно надо прививаться от коронавируса, но которые этого не сделали.

Соответствующее постановление правительство опубликовало 25 октября.

Обязательная вакцинация для чиновников и педагогов вводится с 7 ноября, отстранять начнут с 8 ноября.

Руководители организаций и госучреждений отвечают за то, чтобы отстранять от работы работников, которые отказываются прививаться — кроме тех, у кого есть абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации, которые подтверждены медицинским заключением.