В Украине за сутки три новых рекорда: по количеству новых больных ковидом, умерших от него и вакцинированных

В Украине за сутки 21 октября установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило 22 октября.

Так, выявили 23 785 новых больных. Предыдущий максимум был 2 апреля этого года — 20 341 случай. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 614 человек (предыдущий рекорд 546), госпитализированы с коронавирусом 5 141 человек.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 22 октября в Украине выявили 2 725 385 больных коронавирусом, умерли от него 63 003 человека.