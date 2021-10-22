В Украине за сутки три новых рекорда: по количеству новых больных ковидом, умерших от него и вакцинированных

В Украине за сутки 21 октября установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило 22 октября.
Так, выявили 23 785 новых больных. Предыдущий максимум был 2 апреля этого года — 20 341 случай. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 614 человек (предыдущий рекорд 546), госпитализированы с коронавирусом 5 141 человек.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 22 октября в Украине выявили 2 725 385 больных коронавирусом, умерли от него 63 003 человека.
Что касается вакцинации, то за сутки 21 октября сделали рекордное количество прививок — 269 666 (предыдущий рекорд был 251 254). Первую дозу получили 184 107 человек, вторую — 85 559. Всего с начала кампании в Украине привили 8 557 659 человек, из них полностью вакцинированы 6 829 174.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в этой зоне будет и Сумская область.