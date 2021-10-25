Уряд опублікував порядок відсторонення від роботи невакцинованих чиновників та освітян

Кабінет міністрів опублікував порядок відсторонення від роботи людей із переліку професій, яким обовʼязково треба вакцинуватись від коронавірусу, але які цього не зробили.

Відповідну постанову уряд опублікував 25 жовтня.

Обовʼязкова вакцинація для чиновників та освітян запроваджується 7 листопада, відстороняти почнуть з 8 листопада.

Керівники організацій та держустанов відповідають за те, аби відстороняти від роботи працівників, які відмовляються вакцинуватись — крім тих, у кого є абсолютні медичні протипоказання до вакцинації, які підтвердженні медичним висновком.