МОЗ: Невакцинованих від коронавірусу освітян відсторонять від роботи без збереження зарплати

Невакцинованих від коронавірусу працівників галузі освіти відсторонять від роботи.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи», — наголосив він.
За словами Ляшка, таке відсторонення триватиме протягом карантину і без збереження заробітної плати.
«Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. Насамперед, ідеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей», — додав глава МОЗ.
- В Україні за 12 жовтня виявили 16 309 нових хворих на коронавірус.
- Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
- У Львові з 18 жовтня школи та гуртки переходять на дистанційне навчання, також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях. У Харківській області школярів вирішили відправити на канікули на тиждень раніше — з 18 жовтня.
- З 15 жовтня на території Херсонської області запровадили «червону» зону карантину.