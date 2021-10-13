Минздрав: Невакцинированных от коронавируса педагогов отстранят от работы без сохранения зарплаты

Невакцинированных от коронавируса работников сферы образования отстранят от работы.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы», — подчеркнул он.