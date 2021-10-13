Минздрав: Невакцинированных от коронавируса педагогов отстранят от работы без сохранения зарплаты

Невакцинированных от коронавируса работников сферы образования отстранят от работы.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы», — подчеркнул он.
По словам Ляшко, такое отстранение продлится в течение карантина без сохранения заработной платы.
«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. Прежде всего, речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей», — добавил глава Минздрава.
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