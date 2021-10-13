В Украине за сутки 16 тысяч новых COVID-больных. Умерли более 450 человек

В Украине за прошедшие сутки, 12 октября, выявили 16 309 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в Киеве (978). В больницы по стране госпитализированы 4 901 человек, а умер от осложнений 471 человек.
Вакцинировали за сутки 152 703 человека. Первую дозу получили 79 515 человек, а вторую — 73 188. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 271 274 человека. В общем сделано 13 959 836 прививок.
- В Украине новая волна коронавируса — она началась раньше, чем ожидали. В «оранжевую» зону карантина уже попали 15 областей Украины, а часть из них усилили карантинные меры.
- С 21 октября в Украине новые правила пассажирских перевозок на время карантина, в частности устанавливают обязательное наличие документов о вакцинации у пассажиров и водителей транспорта межрегионального сообщения.