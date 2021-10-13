В Украине за сутки 16 тысяч новых COVID-больных. Умерли более 450 человек

В Украине за прошедшие сутки, 12 октября, выявили 16 309 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Харьковской (1 526), ​​Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в Киеве (978). В больницы по стране госпитализированы 4 901 человек, а умер от осложнений 471 человек.

Вакцинировали за сутки 152 703 человека. Первую дозу получили 79 515 человек, а вторую — 73 188. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 271 274 человека. В общем сделано 13 959 836 прививок.