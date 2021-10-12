В Тернополе усилили карантин — ограничили допуск в местные органы госвласти и ввели обязательную вакцинацию госслужащих

Городской совет Тернополя ввел новые карантинные ограничения. Теперь в государственные органы местной власти нельзя будет попасть без COVID-сертификата или теста.

Об этом пишет пресс-служба горсовета.

Там отметили, что все руководители исполнительных органов и коммунальных предприятий должны обеспечить вакцинацию сотрудников, а в случае отсутствия — допуск к работе только при наличии еженедельного негативного ПЦР-теста.

Также с 18 октября местные смогут посещать органы государственной власти исключительно при условии наличия COVID-сертификата, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус.

«Сейчас в Тернополе посетители заведений торговли, общественного питания и развлекательных заведений, а также сами работники начали забывать об обязательных правилах карантина — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т.д., а это способствует стремительному распространению коронавирусной болезни. Поэтому отныне, если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания», — заявил мэр Тернополя Сергей Надал.