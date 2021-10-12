У Тернополі посилили карантин – обмежили допуск до місцевих органів держвлади та ввели обов’язкову вакцинацію держслужбовців

Міська рада Тернополя запровадила нові карантинні обмеження. Тепер до державних органів місцевої влади не можна буде потрапити без COVID-сертифікату або тесту.

Про це пише пресслужба міськради.

Там наголосили, що всі керівники виконавчих органів та комунальних підприємств повинні забезпечити вакцинацію співробітників, а у разі відсутності — допуск на роботу лише за наявності щотижневого негативного ПЛР-тесту.

Також з 18 жовтня місцеві зможуть відвідувати органи державної влади винятково за умови наявності COVID-сертифікату, довідки про одужання або негативного тесту на коронавірус.

«Зараз у Тернополі відвідувачі закладів торгівлі, громадського харчування і розважальних закладів, а також самі працівники почали забувати про обов’язкові правила карантину — носіння масок, дотримання соціальної дистанції тощо, а це сприяє стрімкому поширенню коронавірусної хвороби. Тому відтепер, якщо підприємці будуть звертатися для отримання дозволу на вечірню чи нічну торгівлю, одним із обов’язкових елементів для надання такого дозволу буде наявність сертифікату про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність у даному закладі громадського харчування», — заявив мер Тернополя Сергій Надал.