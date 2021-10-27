В Україні дозволили вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Pfizer. У Нацгрупі з імунізації дали розʼяснення

Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, сьогодні, 27 жовтня, дали розʼяснення щодо цього наказу.
Рекомендовано вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.
Дітям вакцину слід вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів. Також необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням вакцини проти COVID-19 і вакцини проти інших хвороб, таких як грип. Виняток — екстрена вакцинація.
У НТГЕІ поки що рекомендують використовувати Comirnaty. Застосування цієї вакцини протипоказане за наявності даних про серйозну алергію на один із компонентів вакцини.
- В Україні погіршилася ситуація із коронавірусом. Області потрапляють до «червоної» зони карантину, а середній добовий приріст хворих — 22 тисячі. Показник у дітей — 1 200. Смертність від коронавірусу рекордна.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.