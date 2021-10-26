В Україні з 8 листопада будуть видавати довідки для людей з протипоказаннями до вакцинації

В Україні з 8 листопада почнуть видавати довідку для людей з протипоказаннями до щеплення проти коронавірусу. Із цією довідкою від роботи не відсторонятимуть.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів в інтервʼю «Українській правді», яке оприлюднили 26 жовтня.

Щодо того, чи буде ця довідку в додатку «Дія» поки невідомо. Однак незабаром там зʼявиться довідка про перенесену хворобу і негативний результат ПЛР-тесту.

Раніше МОЗ пояснював, що єдиним справжнім протипоказанням до щеплення від коронавірусу наразі є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад анафілактичний шок. Деталі про склад вакцин можна дізнатися з інструкцій тут та у лікаря, який робить щеплення. Якщо є алергія на один із компонентів, то не варто щепитися цією вакциною. Хронічні хвороби не є протипоказанням до щеплення: навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести ковід, тому потребують захисту, який дає вакцинація.