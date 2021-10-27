Уряд додав до «червоної» зони ще 7 областей

Уряд вирішив із 30 жовтня 2021 року встановити «червоний» рівень карантину на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Про це 27 жовтня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів та проведення масових заходів тощо.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів (у тому числі релігійних), працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, ресторанів, кафе, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату — про вакцинацію двома дозами. Цей сертифікат є у додатку «Дія», а також його можна завантажити з порталу «Дія» та роздрукувати на звичайному папері, головне, аби чітко було видно QR-код.

Школи та інші заклади освіти у «червоній» зоні також працюватимуть, лише якщо 100% працівників мають «зелений» сертифікат вакцинації.