В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса более 291 тысячи человек. Заразились 22 тысячи

В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразились 22,5 тысячи человек. Среди них 399 медиков и 1 532 ребенка.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 5 925 человек, а 692 — умерли от осложнений. В то же время 11 593 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 874) и Харьковской (1 641) областях.
В то же время за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили более 291 тысячи украинцев. 212 тысяч вакцинировались первой дозой, а 79 тысяч — второй дозой.
- В Украине установили очередной рекорд смертности от коронавируса — 734 человека за сутки 25 октября. За сутки 21 октября в Украине выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом — 23 785.
- В «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская и Сумская области. А с 26 октября туда попали Николаевская и Ровенская области.