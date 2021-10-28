В Україні зафіксували найбільшу кількість заражених коронавірусом за весь час пандемії — 26 тисяч людей

В Україні за минулу добу 27 жовтня зафіксували найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом — понад 26 тисяч людей. Серед них 477 медиків та 1 830 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу госпіталізували 5 366 людей, а 576 хворих померли від ускладнень. Водночас одужали понад 10 тисяч людей.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (2 296) та Дніпропетровській (2 113) областях.

Також в Україні встановили і новий рекорд з вакцинації від коронавірусу. За добу вакцинувалися майже 292 тисячі людей. Першу дозу отримали 212 тисяч людей, а другу дозу — 79 тисяч.