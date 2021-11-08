В Україні відсьогодні відсторонятимуть від роботи невакцинованих освітян та чиновників

В Україні з понеділка, 8 листопада, будуть відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою .

Якщо у них не буде принаймні одного щеплення проти COVID-19, їх буде відсторонено від роботи без збереження зарплати до моменту вакцинації. Крім цього, їм не будуть виплачувати лікарняні. Проте звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно.

Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).