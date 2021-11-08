В Украине с сегодняшнего дня будут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников

В Украине с понедельника, 8 ноября, будут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа. Для них вакцинация от коронавируса обязательна .

Если у них не будет по крайней мере одной прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до момента вакцинации. Кроме этого, им не будут выплачивать больничные. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно.

Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).