Минздрав обнародовал список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения обнародовало полный перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Соответствующие документы разослали во все региональные управления здравоохранения.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Минздрав разделил противопоказания на две группы: абсолютные противопоказания и предостережения.

Абсолютные противопоказания – это если существует значительная вероятность появления серьезной аллергической реакции или побочной реакции вследствие прививки, а риски от вакцинации превышают преимущества. Такие противопоказания тоже поделены на две группы: постоянные и временные.

В Минздраве отмечают, что единственным постоянным противопоказанием для вакцинации от коронавируса является анафилактическая реакция на первую дозу или аллергия на один из компонентов.

В то же время есть ряд временных противопоказаний:

Острые заболевания с температурой более 38 градусов. Вакцинацию можно провести после выздоровления. Справка о противопоказаниях будет действовать до 2 недель.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно провести через 3 месяца после окончания лечения. Срок действия справки – 90 дней.

Вакцинация против других инфекционных заболеваний. Вакцинацию можно провести через 14 дней (кроме инактивированной вакцины против гриппа — тогда вакцину против коронавируса можно вколоть в другую руку). Срок действия справки — 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез. Если нужно сделать эти исследования, то их следует сделать до вакцинации, или через 4 недели после вакцинации. Срок действия справки — до завершения оценки пробы или анализа.

Выздоровление от коронавируса. Вакцинацию можно отсрочить на 3 месяца после успешного выздоровления, но не ранее 28 дней после выздоровления. Если человек заболеет после получения первой дозы, то вторую дозу можно уколоть согласно интервалам введения прививок. Срок действия справки — до 3 месяцев.

Также Минздрав определил и состояния, при которых вакцинацию следует делать с осторожностью. В таком случае человеку следует проконсультироваться с семейным врачом, и именно медик будет решать, следует ли рекомендовать вакцинироваться. К таким предосторожностям относятся:

Онкологическое заболевание. Вакцинация онкобольных приоритетна, но нужно соблюдать определенные рекомендации.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, проходящие лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после завершения лечения.

Люди с иммунодефицитом. Имеющихся данных пока недостаточно для оценки эффективности и риска вакцинации таких пациентов.

«Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что в случае наличия у человека противопоказания к одной из вакцин, он может вакцинироваться другим препаратом. Например, вакцину CoronaVac не рекомендуют колоть беременным, вакцину AstraZeneca — людям, имеющим тромбоз с тромбоцитопенией, а вакцину Pfizer — людям с миокардитом или перикардитом.