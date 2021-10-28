Кабмин дополнительно выделил 242 миллиона гривен на противодействие коронавирусу

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 242 миллиона гривен на программу противодействия COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Деньги потратят на закупку экспресс-тестов на коронавирус, чтобы улучшить уровень тестирования, а также на завершение реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по инфраструктуре хранения вакцин.

На заседании премьер затронул тему вакцинации. Цель правительства — до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения. Сейчас первую дозу получили только 30% взрослого населения.

Вакцины в Украине хватает, отметил Шмыгаль. В пунктах вакцинации в стране около 9 миллионов доз. Еще 19 миллионов доз Украина получит до конца года.