Кабмин дополнительно выделил 242 миллиона гривен на противодействие коронавирусу

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 242 миллиона гривен на программу противодействия COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Деньги потратят на закупку экспресс-тестов на коронавирус, чтобы улучшить уровень тестирования, а также на завершение реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по инфраструктуре хранения вакцин.
На заседании премьер затронул тему вакцинации. Цель правительства — до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения. Сейчас первую дозу получили только 30% взрослого населения.
Вакцины в Украине хватает, отметил Шмыгаль. В пунктах вакцинации в стране около 9 миллионов доз. Еще 19 миллионов доз Украина получит до конца года.
- В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Области попадают в «красную» зону карантина, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Смертность от коронавируса рекордная.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.
- Процент вакцинированных в Украине остается низким — полностью вакцинированы 16,4% населения.