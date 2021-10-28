Кабмін додатково виділив 242 мільйони гривень на протидію коронавірусу

Кабінет Міністрів України додатково виділив 242 мільйони гривень на програму протидії COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.
Гроші витратять на закупівлю експрес-тестів на коронавірус, щоб покращити рівень тестування, а також на завершення реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту з інфраструктури зберігання вакцин.
На засіданні премʼєр торкнувся теми вакцинації. Ціль уряду — до кінця року вакцинувати більшу частину дорослого населення. Наразі першу дозу отримали лише 30% дорослого населення.
Вакцини в Україні вистачає, наголосив Шмигаль. У пунктах вакцинації країни є приблизно 9 мільйонів доз. Ще 19 мільйонів доз Україна отримає до кінця року.
- В Україні погіршилася ситуація із коронавірусом. Області потрапляють до «червоної» зони карантину, а середній добовий приріст хворих — 22 тисячі. Смертність від коронавірусу рекордна.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.
- Відсоток вакцинованих в Україні залишається низьким — повністю вакциновані 16,4% населення.