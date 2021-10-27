Міністр Ляшко: В Україні принаймні однією дозою вакцинувалися 30% дорослого населення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що вже 30% дорослого населення в Україні вакцинувалися принаймні однією дозою. За добу 26 жовтня зробили рекордну кількість щеплень.

Про це він повідомив на брифінгу.

«Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною, за добу — 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення (згідно з даними Держстату), які вакциновані хоча б однією дозою», — сказав Ляшко.

За даними МОЗ, 26 жовтня в Україні 212 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 79 тисяч — другу.