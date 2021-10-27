Министр Ляшко: В Украине по крайней мере одной дозой вакцинировались 30% взрослого населения

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже 30% взрослого населения в Украине вакцинировались по крайней мере одной дозой. За сутки 26 октября сделали рекордное количество прививок.

Об этом он сообщил на брифинге.

«Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной, за сутки — 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (по данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой», — сказал Ляшко.

По данным Минздрава, 26 октября в Украине 212 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 79 тысяч — вторую.