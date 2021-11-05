Дополнительную прививку против COVID в Украине позволят после вакцинации 50% населения

Бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после того, как страна достигнет 50% вакцинации населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах парламента.

«Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей (по крайней мере, одной дозой). Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.