В Украине 11 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. За сутки выявили более 26 тысяч больных

В Украине за последние сутки, 4 ноября, медики выявили 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 1 654 ребенка и 488 медработников). От осложнений заболевания умерли 696 пациентов, а накануне — 699.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 70 842 человека умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 270 320 человек, одну дозу получили — 190 327 граждан, а полностью иммунизированы — 79 993.
С начала вакцинальной кампании уже привиты 11 086 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884.
В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.