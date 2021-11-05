В Украине 11 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. За сутки выявили более 26 тысяч больных

В Украине за последние сутки, 4 ноября, медики выявили 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 1 654 ребенка и 488 медработников). От осложнений заболевания умерли 696 пациентов, а накануне — 699.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 70 842 человека умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 270 320 человек, одну дозу получили — 190 327 граждан, а полностью иммунизированы — 79 993.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 11 086 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884.

В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.