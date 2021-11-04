В Украине за сутки умерли 699 пациентов с COVID

В Украине за последние сутки, 3 ноября, медики выявили 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них у детей — 1 787, у медработников — 426). От осложнений заболевания умерли 699 пациентов, а накануне — 720.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 70 146 человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 299 272 человека, одну дозу получили — 212 968, а полностью иммунизированы — 86 304.

С начала вакцинальной кампании уже привито 10 895 720 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891.

В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.