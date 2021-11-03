В Украине растет количество летальных исходов от COVID. За сутки вакцинировались более 300 тысяч человек

В Украине за последние сутки, 2 ноября, медики выявили 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 1 406, медработников – 421). От осложнений заболевания умерли 720 пациентов, а накануне – 700.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 69 447 человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 310 439 человек, одну дозу получили — 229 100, а полностью иммунизированы — 81 339 человек.

С начала вакцинальной кампании уже привито 10 682 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 596 587.

В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированые.