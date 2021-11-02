В Украине за сутки умерли 700 пациентов с COVID

В Украине за последние сутки, 1 ноября, медики выявили 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей — 1 263, медработников — 339). От осложнений заболевания умерли 700 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 68 727 человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 273 307 человек, одну дозу получили — 207 877, а полностью иммунизированы — 65 430 человек.

С начала вакцинальной кампании уже привито 10 453 652 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 515 248 человек.

В Минздраве отмечают, что 93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированые.