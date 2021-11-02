В Україні за добу померли 700 пацієнтів з COVID

В Україні за останню добу, 1 листопада, медики виявили 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 263, медпрацівників — 339). Від ускладнень захворювання померли 700 пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 68 727 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 273 307 людей, одну дозу отримали — 207 877, а повністю імунізовані — 65 430 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 515 248 людей.
У МОЗ наголошують, що 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
- Від першого листопада у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.