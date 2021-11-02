В Україні за добу померли 700 пацієнтів з COVID

В Україні за останню добу, 1 листопада, медики виявили 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 263, медпрацівників — 339). Від ускладнень захворювання померли 700 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 68 727 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 273 307 людей, одну дозу отримали — 207 877, а повністю імунізовані — 65 430 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 515 248 людей.

У МОЗ наголошують, що 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.