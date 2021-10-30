Минздрав: В Украине в «желтой» зоне осталось всего две области

В Украине на утро 30 октября только две области находятся в «желтой» зоне карантина, остальные — в «красной» или «оранжевой».
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, «желтыми» являются только Закарпатская и Кировоградская области, где зафиксированы самые низкие уровни госпитализации больных с коронавирусом (менее 50%), а также наименьшие коэффициенты выявления случаев инфицирования (приблизительно 15% и 11% соответственно).
В «оранжевой» зоне находятся семь областей – Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая – и Киев.
Согласно данным Минздрава, ситуация в столице Украины и в Харьковской области ухудшается. Киев с 1 ноября переходит в «красную» зону.
В настоящее время в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.
- С 23 сентября по всей территории Украины был установлен «желтый» уровень эпидемической опасности, однако ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается.
- В Киеве с 1 ноября также будут действовать усиленные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо вакцинация от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт также будут пускаться с тестом или сертификатом вакцинации.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- За прошедшие сутки (29 октября) в Украине зарегистрировали 26 198 новых случаев коронавируса.